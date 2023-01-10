قتلت شقيقها وأيقظت والدها بعد الحادث.. جريمة مروعة تهز ولاية أوكلاهوما

كتبت: نهال أبو السعود

قالت الشرطة الأمريكية إنها ألقت القبض على فتاة تبلغ من العمر 12 عاما وتم احتجازها في دار للأحداث بعد أن طعنت شقيقها البالغ من العمر 9 سنوات.

وقالت شرطة تولسا في بيان، إن حادث الطعن تم الإبلاغ عنه قبل منتصف ليل الخميس بقليل في منزل في حي سانت توماس سكوير جنوب وسط مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما.

وقالت إدارة شرطة تولسا: "علم الضباط أن والد الأطفال كان نائما في الطابق العلوي عندما أيقظت الابنة البالغة من العمر 12 عاما والديها وقالت إنها طعنت شقيقها البالغ من العمر 9 سنوات".

وقالت الإدارة إن رجال الإطفاء في المدينة وفنيي الطوارئ الطبية من خدمة إسعاف متعاقدة تدير الإنعاش القلبي الرئوي قبل نقل الصبي إلى المستشفى، وقالت الشرطة إنه خضع لعملية جراحية قبل أن يستسلم متأثرا بجراحه ويتوفي حوالي الساعة 2:30 من صباح يوم السبت.

ووفقا لبيانات الشرطة، تم احتجاز الفتاة في مركز الأسرة لقضاء الأحداث في تولسا وبقيت هناك حتى يوم الجمعة على الأقل، وقالت شبكة ان بي سي ان الادعاءات التي استندت إلى احتجازها لم تكن متوفرة ، ولم يتم الكشف عن الدافع وراء الهجوم.

ولم يتضح ما إذا كانت الطفلة التي تم حجب اسمها بسبب سنها قد حصلت على محام في القضية، ولم يرد قسم الأحداث في الدفاع العام في مقاطعة تولسا على طلب للتعليق.

بموجب قانون أوكلاهوما ، قد يتم احتجازها لمدة خمسة أيام عمل ريثما يتم تقديم التماس يحدد الادعاءات المحتملة حيث يُحظر احتجاز الأطفال الذين يبلغون من العمر 12 عامًا أو أقل، لكن قانون الولاية ينص على استثناءات في حالات الادعاءات والمكافئة للجريمة حيث قد يكون الطفل خطرًا على المجتمع أو نفسه.