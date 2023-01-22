الداخلية تضبط 1253 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت عن ضبط (1253) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (12) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (2,398 طن أرز أبيض "عينى")، (50) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (119,807 طن أرز شعير "مستندى") ، ضبط قضية أعلاف حيوانية "مجهولة المصدر بمضبوطات بلغت (75 طن أعلاف حيوانية "عينى")، وكذا ضبط (2) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (3,400 طن دقيق أبيض "عينى" ، 3,400 طن مكرونة) ، وكذا ضبط (505) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت (4,200 طن دقيق أبيض "عينى" – 4,900 طن سلع ومواد غذائية متنوعة – 1825 عبوة "سجائر".

ونجحت الجهود في ضبط (491) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (7 قضايا دقيق بلدى مدعم "مستندى ، عينى "- 185 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 179 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 120 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (51,900 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى"، 750 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى") ، وكذا ضبط (8) قضايا إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (37600 لتر مواد بترولية "عينى").. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (190,755 طن "مستندى – عينى") أبرزها (51٬900 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" - 750 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى" - 7,600 طن دقيق أبيض "عينى" - 119,807 طن أرز شعير "مستندى" - 2٬398 طن أرز أبيض "عينى" – 8,300 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" – 75 طن أعلاف حيوانية "عينى" 1825 عبوة سجائر – 37600 لتر مواد بترولية".

وأسفرت الجهود عن ضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة القاهرة) لتصرفه فى كمية قدرها (49,9 طن "دقيق بلدى مدعم") قام المذكور بالإتجار بها ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر، وضبط (مالك مخزن لتجارة زيت الطعام بدون ترخيص – بمحافظة القليوبية) لحيازته كمية قدرها (4 طن "زيت طعام") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة) ، وبحوزته كمية قدرها (3,4 طن "دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر وعبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وأسفرت الجهود عن ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص - بمحافظة سوهاج)، وبحوزته كمية قدرها (3,4 طن "مكرونة") معبأة داخل شكائر وعبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وضبط (مالك مخبز سياحى بدون ترخيص - بمحافظة القاهرة) ، وبحوزته كمية قدرها (2,250 طن دقيق أبيض "عينى") معبأة داخل شكائر وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات - بمحافظة الشرقية) لتجميعه كمية قدرها (37600 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين") قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (50) قضية بنطاق محافظات "الدقهلية - دمياط – البحيرة" بمضبوطات بلغت (119,807 طن"أرز شعير").

ونجحت الجهود في ضبط (المديران المسئولان عن مخزنين لتجهيز الوجبات الجاهزة) بمحافظة القاهرة، وبحوزتهما كمية قدرها (2,12 طن "مقطعات ومفروم لحوم – مقطعات كبدة - جمبرى) معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الجهود من ضبط (مالك مصنع لتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية، وبحوزته (70 طن "إضافات أعلاف حيوانية") معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية "مستلزمات إنتاج"، و5 أطنان أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون بيانات "منتج نهائى" .. ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" عن ضبط (38) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (1825 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).