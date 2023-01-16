وكيل زراعة دمياط يتفقد المساحات المنزرعة التابعة للمديرية ويشدد بضرورة استغلالها

دمياط - هيثم مراد

تابع اليوم المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط ، المساهمات المنزرعة داخل الإدارة الزراعية بمركز كفر سعد، وذلك في إطار جهود المديرية لاستغلال الاصول التابعة للمديرية.

وتضمنت جولة وكيل زراعة دمياط الاطلاع على طرق الري المتبعة داخل تلك المناطق، وكذلك متابعة إنتاجية الفدان وبحث افضل طريقة لاستغلال تلك المساحات من أجل تطوير انتاجها.

وشدد وكيل زراعة دمياط على ضرورة حسم استغلال تلك المساحات في توفير الحاصلات الزراعة المختلفة، موضحا أن الزراعة داخل تلك المساحات التابعة للمديرية تسير بشكل جيد وفق أساليب الزراعة الحديثة، منوها ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلي افضل إنتاجية للفدان.

وبحث المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، الأساليب المتبعة في زراعة الحاصلات الشتوية، فضلا عن تطبيق أنظمة الري الحديث والتي جاءت بديله للري بالغمر ترشيدا للاستهلاك المائي

وعلى جانب آخر تفقد وكيل زراعة دمياط عددا من الحقول لمتابعة التزام المزارعين بتطبيق أساليب الري والزراعة الحديثة، تضمنت الحولة تفقد الحاصلات الشتوية وكذلك استعدادات المزارعين لزراعة القمح، موضحا أن محافظة دمياط قدمت العام الماضي نتائج جيدة في زراعة القمح.

وأشار أيضا إلي أن الزراعة داخل محافظة دمياط، تطورت كثيرا خاصة عقب الانتهاء من مشروعات تبطين الترع، الذي ساهم كثيرا في إنهاء أزمات الري التي كانت موجودة في السابق، لافتا إلي أن هناك تطورا اخرا في إنتاجية الفدان الزراعي داخل دمياط

وأصدر "عبد السميع" تعليمات مشددة بشأن توفير الأسمدة المطلوبة وتكثيف حملات التوعية والندوات الإرشادية لمتابعة تطوير الزراعات داخل دمياط، مؤكدا أن المديرية تسعي الان إلي تفعيل خدمات "كارت الفلاح" من أجل تقديم الخدمات اللازمة المزارعين بصورة سريعة تضمن تلبية احتياجاتهم دون أية عوائق.