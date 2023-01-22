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التعليم: الحضور بنسبة 85% شرط لدخول امتحانات الثانوية للطلاب المنتظمين

الأحد، 22 يناير 2023 10:11 ص
التعليم: الحضور بنسبة 85% شرط لدخول امتحانات الثانوية للطلاب المنتظمين طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوى العام للعام الدراسي الجارى، يشترط حضورهم بنسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة الفعلية لدخول امتحانات الثانوية العامة 2023  كطلاب منتظمين.
 
وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، خلال الفترة الماضية، بشأن تسجيل الغياب الإلكتروني للطلاب المدارس الحكومية لجميع المراحل التعليمية، موضحة أن التقارير الخاصة بنسب الغياب الإلكتروني للمديريات والواردة إلى الوزارة عن طريق الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، تؤكد تدني نسب تسجيل الغياب الإلكتروني الأسبوعي للطلاب بجميع المراحل التعليمية.
 
وشددت وزارة التربية والتعليم علي المديريات التعليمية، بالتنبيه على الإدارات التعليمية، والمدارس التابعة لمديريتكم بضرورة تسجيل غياب الطلاب من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك، اتخاذ الإجراءات اللازمة من لمتابعة التزام المدارس بتسجيل الغياب.
 
وأوضحت، أنه تمت مخاطبة الإدارة المركزية التكنولوجيا التعليم، لمتابعة تسجيل المديريات التعليمية لغياب الطلاب المقيدين بالمدارس الحكومية لجميع المراحل التعليمية، والعرض علينا تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب في عدم الالتزام بتنفيذ بالتعليمات.
 
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023 للدورين الأول والثانى، موضحة أن الدور الأول يبدأ 10 يونيو المقبل على أن تبدأ امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 19 أغسطس 2023.

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