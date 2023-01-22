البورصة: تنفيذ صفقة على شركة جنة بيتش بقيمة 34.4 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة رد إيلاند للمشروعات السياحية-جنة بيتش بحجم تداول 49 ألف سهم بقيمة 34.4 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على الشركة المتحدة للمشروبات والأغذية بحجم تداول 357.2 ألف سهم بقيمة 3.6 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 659.6 ألف سهم بقيمة 42.3 مليون جنيه عبر 25 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.056 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 708.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 77 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.64%، والعرب على 7.08%، واستحوذت المؤسسات على 20.78% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.21%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 66.1 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، 52.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 84.1 مليون جنيه، 43.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 16118 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 2857 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 19606 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 6633 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 3014 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4489 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3532 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1264 نقطة.