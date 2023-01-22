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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 22 يناير 2023 02:55 م
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.056 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 16118 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 2857 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 19606 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 6633 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 3014 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4489 نقطة.

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