صعود الأسواق السعودية والكويتية بجلسة الأحد.. وهبوط بورصة البحرين

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 10724.62 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.07% خاسرًا 1.26 نقطة ليغلق عند مستوى 1925.94 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" ، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 10724.62 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 19456.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 98.3 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال.

وصعد ببورصة السعودية قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.93%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.93%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.41%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.25%.

وقفز 140 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أسمنت حائل" بنسبة 6.51%، ثم سهم "متطورة" بنسبة 5.65%، ثم سهم "السعودي الألماني الصحية" بنسبة 4.76%، وتراجع 64 سهمًا على رأسها سهم "دور" بنسبة 2.69%، ثم سهم "أسمنت العربية" بنسبة 2.35%، ثم سهم "أسمنت القصيم" بنسبة 2.24%، فيما تصدر سهم "لوبريف" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 189.9 مليون سعودي.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.28% رابحًا 20.35 نقطة ليغلق عند مستوى 7277.26 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% رابحًا 12.87 نقطة ليغلق عند مستوى 8070.64 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.76% رابحًا 42.65 نقطة ليغلق عند مستوى 5664.06 نقطة، ونما مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.39% رابحًا 21.96 نقطة ليغلق عند مستوى 5713.33 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 232 مليون سهم بقيمة 53.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10037 صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المواد الأساسية بنسبة 1.34%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.33%، يليه قطاعي العقار، والخدمات المالية بنسبة 0.75%، 0.73%، على التوالي، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.55%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.31%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.14%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاعي التأمين، والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.22%، 0.21%، على التوالي.

بورصة البحرين

وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.07% خاسرًا 1.26 نقطة ليغلق عند مستوى 1925.94 نقطة، وبلغ حجم التداول 982.6 ألف سهم بقيمة 270.6 ألف دينار بحريني.

وتراجع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 91.88% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.61%، ثم قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 9.42% بضغوط هبوط سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.41%.

فيما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 15.65% مدفوعًا بصعود أسهم بنك السلام، ومجموعة جي أف إتش المالية، وبيت التمويل الكويتي، وبنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت بنسبة 3.06%، 1.2%، 0.76%، 0.48%، 0.2%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة 15.2% مدفوعً بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.09%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 2.05% مدفوعًا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.43%.