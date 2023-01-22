استكمال أعمال رصف الطرق بمنطقة منية دمياط

دمياط معتز الشربيني

شهدت منطقة منية دمياط، استكمال أعمال الرصف بالأسفلت للشوارع الرئيسية بها والتى جاءت ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة الذى يجرى بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية ويشمل 7 مناطق بمدينة دمياط وهى: "المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، شط الملح والمنية".

وفى هذا السياق، تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، معدلات تنفيذ تلك الأعمال بالمنطقة، مؤكدة تنفيذها وفقًا للمواصفات المحددة والجدول الزمنى، كما وجهت تعليماتها إلى الجهات المُنفذة بالعمل بجميع المناطق المدرجة بالمشروع بالتوازى لتحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ.

ويشار إلى أن مشروع تطوير المناطق غير المخططة يستهدف تحقيق التطوير الشامل لتلك المناطق ورفع كفاءة شبكات المرافق والطرق وتعزيزها بخدمات الإنارة والحماية المدنية .

وكانت محافظ دمياط قد تابعت موقع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية بالمشروع.

وفى هذا السياق اطلعت المحافظ على ما يجرى تنفيذه خلال الفترة الحالية، والمقرر تنفيذه بالمراحل القادمة لتنفيذ المبنى وفقًا للمعايير والاشتراطات الخاصة بالمنشآت الحكومية.

ووجهت محافظ دمياط بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواصفات المحددة بخطة العمل، لافتة إلى أنه يجرى متابعة الموقف أولًا بأول ميدانيًا، ومن خلال عقد اجتماعات دورية مع الجهتين المُنفذة والاستشارية.