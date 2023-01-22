نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال توسعة طريق مزلقان منى الأمير تمهيدا لرصفه

تفقد إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الأحد، مشروعات الخطة الاستثمارية لمشروعات الرصف بمدينة الحوامدية؛ للوقوف على معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير التى تشهدها شوارع المدينة، تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتابع نائب المحافظ، أعمال التوسعة بشارع صلاح سالم بداية من شارع النزهة حتى شارع سعد زغلول وطريق مزلقان منى الأمير بداية من طريق 11 حتى آخر شارع سعد زغلول.

ووجه نائب المحافظ، برفع معدلات التنفيذ وسرعة الانتهاء من نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التوسعة، تمهيدا لبدء أعمال الرصف، مشددا على المتابعة المستمرة بالتنسيق بين رئيس المدينة والجهات المعنية للانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير والرصف الجارية بشوارع المدينة، مع إلزام الشركة المنفذة للأعمال بالجدول الزمنى المحدد مع مراعاه الجوده فى التنفيذ.

رافق نائب المحافظ، محمود عبد الحليم رئيس مدينة الحوامدية، ومسؤلى مديرية الطرق بالمحافظة، وشركة مياه الشرب الصرف الصحى بالجيزة والشركة المنفذة للأعمال.

وكان إبراهيم الشهابى قد تفقد المنافذ الثابتة لعرض المنتجات والسلع الغذائية والاستراتيجية بأسعار مخفضة لمختلف فئات المواطنين بقرية المنوات وبمدينة أبو النمرس، كما تفقد أعمال التطوير والرصف بشارع ترسا العمومى بالمدينة بطول 3كم.

ووجه نائب المحافظ بضرورة التأكد من توافر كافة السلع والمواد الغذائية داخل المنافذ الثابتة المعدة والمتابعة والرقابة المستمرة للتأكد من أسعار المواد الغذائية المطروحه بها.

كما ووجه برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير والرصف المطلوبة فى مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.