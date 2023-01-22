إحلال وتجديد 32 محطة مياه نقالى خلال فترة السدة الشتوية بسوهاج

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أنه جارى الإحلال والتجديد لعدد 32 محطة مياه نقالى، والتى توقفت عن العمل نتيجة لنقص المياه بالترع خلال فترة السدة الشتوية، والتى تستمر حتى 7 فبراير من العام الجارى.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أن أعمال الإحلال والتجديد تم تنفيذها ذاتياً وأنه تم توفير المهمات والأدوات الخاصة باعمال الإحلال والتجديد، وجارى أعمال تغيير الوسط الترشيحى وصيانة المحابس ولوحات ومحولات الكهرباء وصيانة المواتير والمعدات وتامين منظومات الكلور وتنسيق الموقع العام ودهان المروقات والخزانات، هذا بالإضافة إلى تدريب العاملين على كيفية التعامل مع تسرب غاز الكلور.

وأشار المهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة، إلى أن المحطات الجارى أعمال الإحلال والتجديد بها يبلغ عددها 32 محطة منها محطة بمركز طهطا ومحطتى مياه بمركز جهينة و 7 محطات بمركز أخميم وعدد 8 محطات مياه بمركز سوهاج ومحطة بمركز المنشأة و 3 محطات بمركز ساقلتة و 6 محطات بمركز جرجا وعدد 4 محطات بمركز دار السلام.

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، قد نظمت فى وقت سابق، ورشة عمل "مواصفات الجودة الايزو 2015/9001" تمهيدا لحصول القطاعات الإدارية بالشركة عليها، حيث صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأشار إلى أن ورشة العمل تستمر حتى 18 يناير الجارى وأنه يشارك بورشة العمل مسئولى القطاعات والإدارات المستهدف حصولها على الشهادة خلال العام الحالى، والتى تتمثل فى قطاع الموارد البشرية والادارة العامة لشئون مجلس الإدارة والإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والتوعية والإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية وإدارة دعم النزاهة.

وأشارت المهندسة دعاء ناصر مدير الإدارة العامة للتدريب، إلى أن الحصول على شهادة الأيزو يضمن تأهيل العاملين ورفع كفائتهم ووضع المعايير والإجراءات القياسية فى التشغيل بمختلف الإدارات الإدارية والفنية والتجارية وتأهيل العاملين بتلك القطاعات مهنياً وعملياً باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية فى الإدارة والأداء لتقديم خدمة متميزة للمواطنين فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى ولتحقيق رضا العملاء عن الخدمات المقدمة.