رئيس شركة مياه المنوفية يتابع مشروعات الصرف الصحى الجارى تنفيذها بتلا

المنوفية - محمد فتحى

تابع الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، يرافقه المهندس محمد فوزى عوض مدير عام المشروعات ورئيس وحدة piu الأعمال الجارى تنفيذها ضمن مشروع srssp المنفذ بمدينة تلا.

وتفقد مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحى صفط جدام للتعرف على حاله سير العمل داخل المشروع ومعدلات التنفيذ ودراسة حلول لأى معوقات تؤثر على التنفيذ، وشدد على أهمية إتباع إجراءات السلامة و الصحة المهنية والحفاظ على جودة العمل وتوفير بيئة عمل سليمة للعمال والمواطنين

وأكد علي ضرورة التواصل المستمر مع الأهالى بكافة مواقع الأعمال والعمل على تحقيق المشاركة المجتمعية مع الأهالى بقرى المشروع ، باعتبارها أساس نجاح المشروع مع الأخذ في الاعتبار دراسة إحتياجاتهم والتزاماتهم تجاه المشروع والمشروع لخدمة المواطنين، بما لا يؤثر على حياتهم اليومية .

يأتى ذلك فى إطار المتابعه الميدانية للمشاريع على أرض الواقع والعمل على حل أى مشكلات تظهر بالمشروع .