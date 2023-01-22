أنشطة متنوعة للشباب والرياضة بدمياط.. تعرف عليها

دمياط معتز الشربينى

نفذت إدارة المشروعات بمديرية الشباب والرياضة بدمياط عدة جولات للتعرف على المعالم السياحية بمحافظة دمياط ضمن خطة التوعية الثقافية والسياحية، حيث تم زيارة مسجد عمرو بن العاص باعتباره أحد أهم المعالم الأثرية بمحافظة دمياط، والذى تم إنشاؤه سنة 21ه‍ بعد الفتح الإسلامي لمصر على يد القائد العظيم عمرو بن العاص في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، تجول الشباب أعضاء النادي بالمسجد وتعرفوا على وضع المسجد خلال الحقب التاريخية التى مرت عليه وشاهدوا الأعمدة التى تعود للعهد الروماني.

واستكملت الجولة بزيارة معلم ثقافي فريد بالمحافظة وهو منطقه اللسان حيث التقاء النيل بالبحر المتوسط، وتم تنفيذ مسابقة ثقافية، وعرض لمواهب أعضاء النادي ما بين إنشاد وشعر وتلاوة قرآن، يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة نشاط النادي الثقافي لشهر يناير 2023، بهدف التعرف على أهم المعالم الأثرية والسياحية للمحافظة، ترفيه الشباب وتزويدهم بالمعلومات الثقافية.

وانطلقت فعاليات التدريب بالمراكز الرياضية للقرى الأكثر احتياجاً المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تنظمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط إدارة الرياضة، حيث تم انطلاق المشروع بمركز شباب كفر المنازلة التابع لإدارة ميت أبو غالب، ومركز شباب الإبراهيمية القبلية التابع لإدارة كفر سعد، يتم تنفيذ التدريب بواقع 3 مرات تدريب أسبوعياً لرياضة الكاراتيه، كرة الطائرة، كرة القدم، ألعاب ترويحية لجميع الفئات خلال الفترة من 15 يناير الجارى حتى 15 إبريل المقبل 2023.

يهدف المشروع إلى نشر ثقافة الممارسة الرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسة للقري الأكثر احتياجاً، والتي لا يتوافر بها خدمات رياضية والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ونفذ مركز شباب الغنيمية ندوة دينية عن الإسراء والمعراج بمشاركة 25 من أعضاء مركز الشباب بمقر مركز الشباب وذلك طبقاً لخطة النشاط الديني للمركز عن شهر يناير 2023، وقام بإلقاء الندوة الشيخ عبده شحاته إمام وخطيب المسجد الكبير بالغنيمية، كما نفذ مركز شباب الناصرية نشاط دينى عبارة عن ندوة عن الإسراء والمعراج، قام بالقاء الندوة شريف محمد صبري مدرس بمدرسة الناصرية وذلك بمقر مركز الشباب وقد شارك عدد 15 من أعضاء المركز.

وعلى صعيد آخر نفذ مركز شباب ميت الشيوخ مسابقة ثقافية تبادل معلومات عن ثورة 25 يناير بمشاركة 25 من أعضاء مركز الشباب طبقا لخطة النشاط الثقافي للمركز عن شهر يناير 2023 بحضور رئيس مجلس الادارة ومدير المركز، كما نفذ مركز شباب الناصرية يوم رياضي في كرة القدم بمشاركة عدد من أعضاء المركز المتميزين.

الجدير بالذكر أن هذه الأنشطة ضمن خطة مراكز الشباب عن شهر يناير للعام المالي 2022/2023، وتهدف إلى تنمية الحس الوطني والإنتماء لدى الأعضاء، ومعرفة تاريخ وطنهم والأحداث المهمة التي مر بها وطنهم، ونشر الوعي الديني واكتساب معلومات دينية لدى الأعضاء ومعرفتهم برحلة الإسراء والمعراج وأسبابها ونتائجها على المسلمين، نشر الوعي الرياضي، واكتساب معلومات رياضية، واكتشاف المواهب الرياضية وتنمية روح الجماعة والحماس لدى الأعضاء.

يأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبتوجيهات كابتن عاطف عبد الهادي مدير عام المديرية، وبمتابعة وكيل المديرية للشباب أسامة خليفة.