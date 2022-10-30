الشباب والرياضة بدمياط تكثف جهودها للتوعية بالتغيرات المناخية ضمن "اتحضر للأخضر"

دمياط معتز الشربيني

نفذت إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بدمياط، دورة تدريبية توعوية عن التغيرات المناخية والمشكلات البيئية التى تواجه الإنسان، وتفعيل مبادرة "اتحضر للأخضر" من أجل القضاء على الاحتباس الحراري، والحفاظ على البيئة، وذلك لأعضاء أندية التطوع التابع لإدارة الشباب بمركز شباب تفتيش السرو التابع لإدارة الروضة.

الجدير بالذكر أن التغيرات المناخية تعتبر واحدة من أكبر المشاكل التي تهدد بيئتنا وكوكبنا، وطالبت حملة "اتحضر للأخضر " بالعمل على منع حرق مخلفات الأراضي الزراعية، والمخلفات البلدية، كونها تساهم في زيادة تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، وتتسبب في ارتفاع متوسطات درجات الحرارة، وحدوث التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

يأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبتوجيهات عاطف عبد الهادى مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وبمتابعة وكيل المديرية للشباب أسامة خليفة.