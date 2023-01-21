يوفر 150 فرصة عمل للشباب.. محافظ قنا يفتتح مصنع ألواح الكونتر الخشبية بقفط

قنا صابر سعيد

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مصنع لتصنيع الألواح الكونتر ومشتقاته، بالمنطقة الحرة العامة بقفط، على مساحة 3587 مترا، بتكلفة استثمارية بلغت 7 ملايين و63 ألف دولار، يوفر 150 فرصة عمل للشباب، ويتم تصدير 70٪؜ من إنتاج المصنع إلى الخارج، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بقنا، وجمال عثمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، وعبدالرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، ومحمد عزت، مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا، وفوزى رضوان، مدير المنطقة الحرة العامة بقفط، ومحمود سلوم، مدير المنطقة الصناعية بكلاحين قفط.

وتفقد محافظ قنا خطوط ومراحل إنتاج الواح الكونتر بالمصنع، واستمع إلى شرح تفصيلى حول آلية عمل المعدات، ومدى جودة الإنتاج، مشيدًا بمستوى العمل فى المصنع، وتطبيقهم لتعليمات السلامة والصحة المهنية أثناء التعامل مع المعدات.

كما تفقد محافظ قنا، الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية بمصنع عطاء الخير لإنتاج الصابون والمنظفات الصناعية، والمقام على مساحة 1400 متر، بتكلفة مالية تصل إلى مليون دولار، ويوفر 75 فرصة عمل للشباب، وسيتم تصدير 70٪؜ من إنتاج المصنع إلى الخارج، واستمع محافظ قنا إلى شرح تفصيلى حول تقدم مراحل الإنشاء، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منها، وتركيب خطوط الإنتاج لبدء العمل، خلال ثلاثة أشهر بحد أقصى.

وقال محافظ قنا، أن القيادة السياسية تسعى جاهدة لدفع عجلة الصناعة وزيادة المعدلات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلى، والتصدير للأسواق الخارجية، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر جهدا فى تقديم الدعم اللازم للمستثمرين الجدد وأصحاب المصانع القائمة لما يمثله قطاع الصناعة من دور محورى فى دعم وتنمية الاقتصاد القومى، داعيا رجال الأعمال إلى القدوم للاستثمار بمحافظة قنا لما تتمتع به من مقومات استثمارية كالثروات المعدنية وشبكة الطرق الإقليمية المميزة بالإضافة إلى قربها من موانئ التصدير.



محافظ قنا يفتتح مصنع ألواح الكونتر الخشبية بقفط



محافظ قنا يفتتح مصنع ألواح الكونتر الخشبية بقفط



محافظ قنا يفتتح مصنع ألواح الكونتر الخشبية بقفط