مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيس وتريلا على طريق الضبعة

كتب عبد الرحمن سيد

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم أتوبيس خاص وتريلا بالكيلو 270 أعلي محور الضبعة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وتم نقل المتوفين إلى المستشفى وورفع حطام الحادث بالكامل، وتم القبض على سائق التريلا.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين بالكيلو 270 بطريق الضبعة بمنطقة زايد، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام أتوبيس خاص وسيارة تريلا، نتج عن الحادث مصرع 3 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي الشيخ زايد التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات علي السائقين والأتوبيس والسيارة التريلا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.