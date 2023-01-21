مصرع شخص وإصابة 16 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بطريق الفيوم الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد - كريم صبحى

لقي شخص مصرعه وأصيب 16 آخرين في حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وملاكي بطريق الفيوم بالقرب من كارتة دهشور بنطاق محافظة الجيزة، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،اخطارا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين ومتوفي بطريق الفيوم الصحراوى بعد كارتة دهشور اتجاه أسيوط الغربي بمدينة 6 أكتوبر بنطاق المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى المكان.

وتبين من خلال الفحص اصطدام سيارة ميكروباص باخري ملاكي نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 16 شخص، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلي مستشفي 6 أكتوبر المركزي، لتلقي العلاج اللازم ورفع حطام الحادث بالكامل.