مصرع شخص صدمه قطار القاهرة - طنطا فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى شخص مصرعه صدمه قطار القاهرة - طنطا بمحافظة المنوفية، حال مروه على شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا من العقيد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد بمصرع شخص صدمه قطار القاهرة - طنطا بمحافظة المنوفية، حال مروه شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية الشرقية، القبض على عامل لاتهامه بسرقة 45 أفيز خاصين بالسكك الحديدية بنطاق مركز أبوكبير .

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، قيام مباحث السكك الحديدية، من ضبط "محمد م ا" 41 عاما مقيم أبوكبير، أثناء تواجده بجوار مزلقان الزراعة نطاق مدينة أبوكبير، وسرقته 45 أفيز خاصين بالسكك الحديدية، تزن حوالى 150 كيلو جراما، بهدف بيعها والتربح منها، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 93/26 أحوال وتم إحالته للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.