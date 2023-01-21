مصرع شاب وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالشرقية

فيما تبين من التحريات الأولية إشارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم طريق هرية الجديد طلعة الكوبري اتجاه المسلمية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين، فتم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى الزقازيق العام، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصابان وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، منذ يومان يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول "ناريمان ع ال " 73 عاما جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وتبين من التحريات الأولية، أثناء عبور السيدة المسنة طريق " بلبيس- السلام" أمام كريازى، اصطدمت بها سيارة ملاكى، وتوفيت متأثرة بإصابتها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن قائد السيارة وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.