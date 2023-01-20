مصرع شخص وإصابة 5 فى تصادم سيارتين واشتعال النيران فيهما بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

شهد طريق "مرسى علم - إدفو" شمال شرق محافظة أسوان، حادث تصادم سيارتين واشتعال النيران بهما، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، وتم التعامل مع الحادث ونقل الجثة والمصابين.

تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتى نقل على الطريق الشمالى الشرقى لمحافظة أسوان "إدفو - مرسى علم" الرابط بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر، ووجود مصابين وحالة وفاة.

وبعد الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، بعد أن أدى قوة الاصطدام إلى اشتعال النيران، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدفو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ونقل جثة المتوفى للمشرحة تحت تصرف النيابة.

وشهد الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" صباح اليوم، الجمعة، حادث انقلاب سيارة نقل مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة " بالقرب من كمين أسوان الغربى، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف للتعامل مع الحادث.