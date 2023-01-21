محافظ قنا يفاجئ عددا من الأسواق والمجمعات الاستهلاكية بقفط

قنا - صابر سعيد

فاجأ اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عدد من المعارض والأسواق والمجمعات الاستهلاكية بمدينة قفط للاطمئنان على توافر السلع واستقرار الأسعار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، بمراقبة الأسواق والحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، وجمال عثمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واطمأن محافظ قنا، على توافر كافة السلع والمواد الغذائية، خاصة السلع الأساسية، وعدم وجود عجز فى أى من السلع، مشددا على ضرورة الإعلان عن الأسعار الاسترشادية بصورة واضحة على السلع.

وقال الداودى، أن المحافظة تمنح العارضين أراضى فضاء فى مواقع مميزة بالمجان لعرض منتجاتهم بأسعار مخفضة، مشيرا إلى أنه يتم متابعة المعارض المقامة فى المدن بشكل دورى، وفى حال عدم التزام أصحابها بنسب التخفيض المُتفق عليها، يتم سحب قطعة الأرض وغلق المعرض.



محافظ قنا يفاجئ عدد من الأسواق والمجمعات (1)



محافظ قنا يفاجئ عدد من الأسواق والمجمعات (2)



محافظ قنا يفاجئ عدد من الأسواق والمجمعات (3)

وأضاف الداودي، أن المحافظة يوجد بها 718 منفذ ومعرض، ما بين منافذ تموينية ومنافذ تابعة للقوات المسلحة والشرطة، ومعارض أهلا رمضان، ومعارض الأحزاب السياسية، ويتم من خلالها بيع السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة، مؤكدا أن هذه المنافذ والمعارض ساهمت في إحداث توازن في أسعار السلع الأساسية المتداولة في الأسواق.

وأشار محافظ قنا إلي أننا حريصون علي التنسيق المستمر مع المسئولين بوزارة التموين، وكبار التجار، لضمان استمرار تدفق السلع الغذائية الأساسية بالأسواق والمحلات، بما يسمح بتوافر كميات كافية منها ، و مجابهة الممارسات الاحتكارية لبعض التجار، ومن ثم استقرار أسعار تلك السلع.

