محافظ الدقهلية يكرم أبطال نادي اتحاد السنبلاوين الرياضي "فريق النسور الدفاعية"

الدقهلية : محمد الحبشي

كرم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت ابطال نادى اتحاد السنبلاوين الرياضى " فريق النسور الدفاعية " لحصولهم على المراكز الأولى فى البطولة الدولية وبطولة قطاع القاهرة الكبرى للمحترفين فى الكيك بوكسينج، والتى أقيمت باستاد القاهرة الدولى بمشاركة 22 دولة فى الفترة من 20/12 إلى 22/12 / 2022، حيث حصل اللاعبين على المركز الاول والثانى فى البطولة الدولية، والمركز الأول فى بطولة قطاع القاهرة الكبرى.

جاء ذلك بحضور الكابتن طارق الدالى رئيس مجلس إدارة نادى اتحاد السنبلاوين، ياسين السحراوى نائب رئيس مجلس الإدارة، والكابتن محمود بخيت المدير الفنى للنادى، علاء امين المشرف على الألعاب الفردية بالنادى.

وأكد "مختار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو الداعم الأول للرياضة والرياضيين ووجه برعاية ابطال مصر رياضياً وعلمياً وتوفير كافة متطلباتهم لاستكمال مسيرتهم الرياضية والدولية.

وأكد " المحافظ " أن مصر وشعبها تشرفت بما حققه هؤلاء الأبطال من فوز مستحق رفع راية مصر عالية خفاقة فى سماء الرياضة الدولية.

وأشار " مختار " إلى أن الأسرة المصرية هى صاحبة الإنجاز الكبير فى الرياضة المصرية بما تتحمله من مشاق وبما تقدمه لأبنائها ليحققوا تلك الإنجازات التى تسطرها الرياضة المصرية فى كل المحافل الإقليمية والدولية.

وقال " المحافظ " أن الدقهلية لديها طاقات إبداعية غير محدودة فى كافة المجالات ولابد من دعم الرياضة والرياضيين بالمحافظة واكتشاف المواهب من الشباب والبحث عنهم داخل القرى.

وثمن " مختار " دور مجلس إدارة نادى اتحاد السنبلاوين والجهاز الفنى بالنادى على دعمهم الكامل لهؤلاء الأبطال حتى حققوا هذا الفوز المشرف ورفعوا راية مصر والدقهلية عالية خفاقة فى سماء المحافل الرياضية الدولية.

الجدير بالذكر أن فريق النسور الدفاعية بنادى اتحاد السنبلاوين الرياضى قد حصل على المركز الأول والثانى فى البطولة الدولية حيث حصل كلا من رودينا محمد عبداللطيف على المركز الاول، ويوسف محمد عبداللطيف على المركز الثانى، بينما حصل كلا من جنا نصيح عابدين، وأحمد محمود الكردواى، وهاشم خالد فتوح، وسلمى عاطف البيومى، على المراكز الأولى ببطولة قطاع القاهرة الكبرى.



تكريم المحافظ لابطال اتحاد السنبلاوين



تكريم المحافظ للمشاركين



جانب من استقبال مسئولي النادي وتكريمهم



جانب من تكريم المحافظ_1



جانب من تكريم المحاقظ



جانب من فاعليات التكريم



جانب من فاعليات تكريم المحافظ للرياضين



صورة تذكارية اثناء تكريم المحافظ



فاعليات التكريم



لقاء محافظ الدقهلية بمسئولي نادي اتحاد السنبلاوين، لتكريمهم