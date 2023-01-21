محاضرات حول التعليم ونهضة الأمم والتنمية البشرية بقصور ثقافة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، من خلال إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، حيث نظم قصر ثقافة حسن فتحى ضمن مبادرة التعليم والبحث العلمي محاضرة بعنوان "التعليم ونهضة الأمم"، وأوضح سيد صدقى فهمى مسئول القصر، مفهوم التعليم ووسائله وأهدافه وأهمية التعليم للفرد ودور التعليم في نهضة الأمم، بجانب ذلك عقدت محاضرة بعنوان "التعلم والتعليم والتدريس" أوضح العادلي حسان محمد تعريف التعلم ونتائجه وتعريف التعليم والتدريس والعلاقة بين التعليم والتدريس.

وعقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "التنمية البشرية وتطوير المجتمع" أوضح مصطفى عبد العاطى الطاهر تعريف التنمية البشرية وقواعدها ودور التنمية البشرية فى تطوير المجتمع، كما قدم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "القراءة متعة للنفس" تحدث محمد أحمد إبراهيم عن متعة القراءة وفوائدها ومعرفة الحياة، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة أشغال يدوية الباستر تنفيذ حسان على محمد، أقامت مكتبة حاجر الضبعية ورشة حكي شخصيات عامة وشخصية اليوم هو "محمود سالم البارودي" ألقاها أحمد سيد.

فيما قدم قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "العلاقة بين العادات والتقاليد الشعبية" تحدث المخرج محمود النجار عن العادات والتقاليد هم نوعين الدور الأول المفرحة والمحزنة كانت لها علاقة بالفرح تكون عبارة عن الأغاني الشعبية التي تقوم تخص الفرح وما يتبعه، بجانب عرض نادى سينما الطفل بالقصر فيلم الرسوم المتحركة "the bad guy's "، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية رسم حر"رسم النحلة" نفذتها شيرين محمد خير أخصائي فنون تشكيلية بالقصر، وكذلك نفذ قصر ثقافة الطفل ورشة صلصال نفذتها شيماء عبد الواجد.