محاضرة عن تنمية المواهب الأدبية وورش لدعم الأطفال بقصور ثقافة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، من خلال إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، حيث نظم قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "تنمية المواهب الأدبية للطفل"، تحدث خلالها بستانى النداف مسئول القصر، عن أهمية الاهتمام بمواهب الأطفال ومتابعتها وتنميتها عن طريق تعلم اللغة العربية والقواعد النحوية واللغوية والقراءة والممارسة والاحتكاك بذوى الخبرة فى المجال الأدبى والفنى ليخرج لنا المغنى والشاعر والأديب والقاص.

وأعد قصر ثقافة بهاء طاهر أمسية شعرية بعنوان "الحمد لله والشكر لله لولى النعم" ألقى الشاعر يحيى بحر قصيدة "سقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وكذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر على حسان ألقى قصيدة بعنوان "كفالة"، كما أعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر أحمد العراقي ألقى قصيدة بعنوان"عكس المسار"، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنية بعنوان "شخصية من مصر" تنفيذ هبه محمد، كما أعد قصر ثقافة حوض الرمال نشاط إكتشاف المواهب في جميع المجالات وتنمية المهارات الفنية للموهوبين فقرات فنية وتابلوهات غنائية راقصة من الأطفال أداء مسعود عبدالرحيم.

كما عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "مظاهر الاحتفال فى عهد الفراعنة" تحدث محمد محمد الصادق عن توزيع الهدايا فى عهد الفراعنة وكثرة الأعياد وتوزيع القرابين فى الأعياد، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية رسم حر تنفيذ حسن رفاعي، كما نفذ قصر ثقافة الطفل ورشة حرف يدوية "كروشية" نفذتها شيماء عبدالواجد، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة رسم حر نفذتها نجوي أبو الفضل محمد.

وعقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "الرياضة وآثارها على المجتمع" تحدث على توفيق عن اهتمام الدولة بالرياضة وآثارها على الفرد والمجتمع وأسس الرياضة، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان"تصنيف الشخصية الروائية" تحدث عمرو عبد الصبور عن تعدد الشخصية الروائية بتعدد الأهواء والمذاهب والأيديولوجيات والثقافات والحضارات والهواجس والطبائع البشرية التي ليس لتنوعها ولا لاختلافها من حدود، كان الروائي التقليدي يلهث وراء الشخصيات ذات الطبائع الخاصة لكي يبلورها في عمله الروائي فتكون صورة مصغرة للعالم الواقعى.