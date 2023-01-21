فرحة على وجوه طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية لسهولة امتحان اللغة العربية

القليوبية - إبراهيم سالم

عبر الطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، عن فرحتهم لسهولة امتحان مادة اللغة العربية الذى أدوه اليوم السبت، فى أول أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول، للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022 – 2023، موضحين أن الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط، ولم يتضمن أية نقاط من خارج المنهج.

فيما أعلنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، عدم تلقى أية شكاوى من امتحان مادة اللغة العربية، اليوم السبت، موضحة أن اللجان جميعها فتحت فى المواعيد المحددة لها ولا توجد أية تأخيرات فى فتح اللجان وتوزيع أسئلة الامتحان على الطلاب.

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر، وإيهاب محمد نائب رئيس مدينة بنها، جولة ميدانية لتفقد سير الامتحانات بالشهادة الإعدادية بمدرستى الحرية وكفر شكر الرسمية للغات بمدينة كفر شكر، ومدارس النور للمكفوفين وناصر الإعدادية ومصطفى كامل التجريبية بمدينة بنها.

وتابع المحافظ، ووكيل وزارة التربية والتعليم، أداء الطلاب للامتحانات بمادة اللغة العربية والخط والإملاء، وأكد المحافظ خلال جولته التفقدية باللجان على توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب أثناء تأدية الامتحانات وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان، وتزويد المدارس بالإسعافات الأولية خلال سير الامتحانات من أجل سلامة وصحة الطلاب، وذلك فى ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ، حديقة مدرسة كفر شكر الرسمية لغات، وأثنى على الأشجار المنزرعة والتى تُساهم فى تحسين البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة وذلك فى إطار المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لزراعة 100 مليون شجرة، كما تفقد مقر اللجنة الصحية بالمدارس ومدى توافر الأدوية تحسُباً لأى طارئ قد يحدث، مشدداً على ضرورة تواجد الزائرة الصحية بكل لجنة للحفاظ على صحة الطُلاب.

وعلى هامش الجولة بمدينة بنها وجه المحافظ، أثناء المرور بالتحقيق فى قص الأشجار وترك المخلفات فى الطريق، كما وجه بإيقاف أعمال بناء بشارع محكمة الأسرة بمنطقة الفلل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة، موجهاً بالاهتمام بالنظافة العامة على كورنيش النيل ورى الأشجار بصفة دورية.

وقال محافظ القليوبية، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول المركزى، والتأكيد على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة فى نفوس أبنائنا الطلبة والطالبات، كما تم مخاطبة رؤساء المدن والأحياء لإزالة كافة المخلفات والاهتمام بالنظافة فى محيط المدارس والتنبيه على مديرى الإدارات التعليمية بمراجعة كافة أسوار الإدارات والمدارس التابعة لها.

ومن ناجيتها أضافت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالى عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام يبلغ 98200 طالبا وطالبة، موزعين على 431 لجنة امتحانية، منهم لجنة لـ6 طلاب مكفوفين، و5 لجان لـ43 طالبا من الصم وضعاف السمع، و6 لجان مهنى بواقع 675 طالبا وطالبة وذلك على مستوى 12 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية.

وأضافت، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أى عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، ويتم التواصل الفعلى مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أية مشكلات فور حدوثها.



الفرحة على وجوه الطلاب



طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية



فرحة الطلاب بعد أداء الامتحان