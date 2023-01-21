وزير التعليم يتفقد سير امتحانات ثالثة إعدادي وأولى وثانية ثانوى بالقاهرة.. صور

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، سير امتحانات الشهادة الإعدادية، والصف الأول الثانوى بمدرسة الدكتور مجدى يعقوب الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، يرافقه أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وإيمان عبد الله مدير عام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، ونيفين الزيات مديرة المدرسة.

بدأ الوزير جولته بتفقد عدد من لجان امتحان الشهادة الإعدادية بالمدرسة، حيث يؤدى طلابها وعددهم (397) فى (20) لجنة، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية "فترة أولى"، وامتحان مادة الحاسب الآلى والتكنولوجيا "فترة ثانية"، وحرص الوزير على مناقشة عدد من الطلاب والطالبات حول مستوى الامتحان، وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية، وعدم وجود أى شكاوى من الأسئلة، فضلًا عن تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل اللجان.