ضبط مخالفات فى حملة تموينية على المخابز والأسواق بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية ، حملة تفتيشية مكبرة استهدفت عددا من المخابز والأسواق، للتأكد من الالتزام وضبط المخالفين، حيث شارك في الحملة عدد من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية.

واسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات في أماكن متفرقة بنطاق مركز شربين بالدقهلية، حيث تم تحرير، عدد 1 محضرتجميع بطاقات باجمالى 191 بطاقة تموينية، عدد 6 محاضر نقص وزن بمقدار من 7 : 17 جرام، 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، 1محضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، 1محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى، 1 محضر مواد غذائية مجهوله المصدر بدون فواتير باجمالى كميه 4680 عبوة خل + عسل اسود +مربى وتم سحب عينات وجار إرسالها المعامل المختصة

وفي سياق متصل واصلت الحملة جهودها بإحدي القري التابعة لمركز شربين واسفرت الحملة عن ضبط مخابز للتصرف في إجمالى 767 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام بما يعادل 38.35 طن، كما تم ضبط مخبز لتجميعه 4 شكائر دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام، وضبط 9 مخابز للتلاعب بوزن الرغيف وإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من 8 : 17 جرام، وضبط مخبز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ومخبزين لعدم وجود سجل تفتيش، وضبط منفذين جمعيتى لتصرفهما فى سلع تموينية بقيمة إجمالية 15000 جنيه.

وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، علي تحويل المحاضر بالمخالفات السابق ذكرها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، واستمرار حملاتها على المخابز والأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.