تموين الدقهلية تكثف حملاتها على الأسواق بالمنصورة ودكرنس ومحلة دمنة‎‎

الدقهلية : محمد الحبشي

شنت مديرية التموين بالدقهلية، وبالتنسيق مع مباحث تموين الدقهلية وبالاشتراك مع الطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك، حملة تموينية مكبرة وذلك لتكثيف الرقابة على الأسواق ومدى صلاحية اللحوم والمنتجات المعروضة للمواطنين.

وأسفرت نتائج الحملة فى بندر المنصورة، عن ضبط 2 محل بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى، 2 محل لعدم وجود شهادات صحية، و2 محل لعدم الإعلان عن الأسعار للمواطنين، وفي مركز ومدينة دكرنس تم ضبط 8 محلات جزارة لقيامهم بالذبح خارج السلخانة، والتحفظ على كمية إجمالية وقدرها 150 كيلو جرام لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية على تحويل المحاضر بالمخالفات السابق ذكرها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، والتأكيد على تواصل مديرية تموين الدقهلية حملاتها لضبط المخالفين.



حمله تموينيه علي محلات بيع السلع الغذائيه



الطب البيطري وفحص اللحوم المقدمه للمواطنين



جانب من حمله التموين والطب البيطري بالدقهلية



حمله التموين والطب البيطري علي محلات بيع اللحوم