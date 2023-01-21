سقوط شجرة فى شارع ميشيل باخوم بالدقى يتسبب فى غلق الطريق .. صور

كتبت مرام محمد

شهد حى الدقى التابع لمحافظة الجيزة، سقوط شجرة فى شارع ميشيل باخوم، ما تسبب فى تعطل حركة المرور بالشارع وغلقه مؤقتًا، وتضرر إحدى السيارات التى كانت منتظرة على جانب الطريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية التى تعمل الآن على رفع الشجرة وفتح الشارع مرة أخرى أمام حركة المررو.



سقوط شجرة بشارع ميشيل باخوم

وشن حى الدقى بالتنسيق مع إدارة مرور الجيزة، حملة على سيارات الميكروباص المخالفة لخط السير والانتظار العشوائي، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط المخالفات والتعديات بجميع الأحياء والمراكز والمدن وتحقيق الانضباط.

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حى الدقى بسرعة فحص الشكوى الواردة من أحد المواطنين عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة لتضرره من وجود عربة مأكولات تفترش نهر الطريق بوضع الترابيزات والكراسي، وذلك بالعنوان الكائن 66 شارع ثروت بنطاق حى الدقى، وعلى الفور، قام حى الدقى بالتعاون مع شرطة المرافق برفع كافة الإشغالات ومصادرة عربة المأكولات والكراسى والترابيزات، استجابة للشكوى المقدمة من المواطن، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي.



سقوط شجرة فى شارع ميشيل باخوم بحى الدقى يتسبب فى غلق الطريق وتضرر سيارة

كما وجه محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.