محافظة الجيزة ترفع الإشغالات من شارع ثروت بالدقى استجابة لشكاوى المواطنين

كتبت - مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حي الدقي بسرعة فحص الشكوى الواردة من أحد المواطنين عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة لتضرره من وجود عربة مأكولات تفترش نهر الطريق بوضع الترابيزات والكراسي، وذلك بالعنوان الكائن 66 شارع ثروت بنطاق حي الدقى.

وعلى الفور، قام حي الدقي بالتعاون مع شرطة المرافق برفع كافة الإشغالات ومصادرة عربة المأكولات والكراسي والترابيزات، استجابة للشكوى المقدمة من المواطن، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان حي الدقي قد شن بالتنسيق مع إدارة مرور الجيزة، حملة على سيارات الميكروباص المخالفة لخط السير والانتظار العشوائي، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط المخالفات والتعديات بجميع الأحياء والمراكز والمدن وتحقيق الانضباط.

وأسفرت الحملة عن ضبط 8 سيارات ميكروباص مخالفة بشارع التحرير بمنطقة كوبرى الخشب، وتحرير غرامات فورية للمخالفين؛ استجابة لشكاوى المواطنين، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى.

وشنت المحافظة من خلال حي بولاق الدكرور، حملة مكبرة لرفع السيارات المتهالكة المتعدية على الأرصفة والجزيرة الوسطى بشارع المصرف وبالقطاع الشمالي مع رفع كفاءة الطريق؛ وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.



جانب من الحملة