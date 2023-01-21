جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات جراحة وزراعة الأسنان

كتب محمود عبد الغني

تمكن رجال الجمارك في مطار الغردقة الدولي، برئاسة عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة، وجابر موسى مدير إدارة الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات جراحة وزراعة الأسنان، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من فرانفكورت، على رحلة طائرة شركة إير كايرو، اشتبه خالد صالح مأمور اللجنه الجمركيه بصالة الوصول الدولي في راكب مصرى قادم من ألمانيا أثناء لكثرة السفر والتردد .

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة البحيري رافت وعبد المجيد النجار تلاحظ وجود كثافات متماثلة.

وبالعرض على مهند سامى نائب مدير الاداره قرر تكليف محمد حسن سليم بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 142 قطعة من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحة وزراعة الأسنان مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها داخل حقائب الراكب.

وقام بالجرد والتحريز إسلام موسي ومحمد صبحي بحضور أحمد طايع وعصام عباس بالأمن الجمركى .

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقه إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 2 لسنه2023 بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتي ذلك لتنفيذ تعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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