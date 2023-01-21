جامعة القاهرة وأكاديمية البحث العلمى تنعيان "الشرقاوى" أحد رواد الهندسة الوراثية الزراعية

كتب محمد صبحى

نعى الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور أحمد الشرقاوي، أستاذ الهندسة الوراثية الزراعية - بكلية الزراعة جامعة القاهرة. وأعرب رئيس الأكاديمية بأسمة وأسم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن خالص التعازى والمواساة لأسرة المغفور له وذويه وزملاءه وتلاميذه، متمنياً من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته.

وأضاف صقر عن الدكتور أحمد الشرقاوي: "لقد فقد مجتمع البحث العلمي في مصر والوطن العربي والعالم أحد رواد علم الهندسة الوراثية الزراعية الذي وهب حياته لخدمة البحث العلمي، وقد حصل الدكتور أحمد الشرقاوى على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الزراعية، وكان له منهج علمي متميز في مجاله".



الدكتور أحمد الشرقاوي أستاذ الهندسة الوراثية الزراعية

كما نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، ببالغ الحزن والأسى الدكتور أحمد محمد على الشرقاوى رئيس قسم الوراثة الأسبق بكلية الزراعة، وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة كلية الزراعة وأسرة الفقيد، داعيًا للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان .

وتدرج الدكتور أحمد الشرقاوى فى العمل الأكاديمى إلى أن وصل لدرجة أستاذ للوراثة بالكلية، كما شغل عضوية الجمعية المصرية للوراثة، وعضوية الجمعية الأمريكية لعلوم الوراثة، وعضوية اللجان الدائمة للوراثة للأساتذة والأساتذة المساعدين عدة سنوات، وحصل على جائزة الدولة التقديرية من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ونفذ العديد من المشاريع البحثية، وله العديد من المؤلفات العلمية، وأكثر من 27 بحث منشور فى كبرى المجلات العلمية المحلية والدولية. ونعت جامعة القاهرة أيضا الدكتور راضى سعد أستاذ الجراحة بقصر العينى ورئيس قسم الجراحة السابق ورائد جراحات الجهاز الهضمى بالوطن العربي، وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة كلية طب قصر العينى وأسرة الفقيد، داعيًا للفقيد أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.