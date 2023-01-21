تصدرت مصر قائمة أعلى عشر بلدان في أفريقيا انتشارا في خدمات المعلومات الرقمية والإنترنت، وذلك وفقا لمعيار عدد المستخدمين ونسبتهم إلى مجموع السكان المعروفة باسم مستوى "شمول و نفاذة" الخدمة، وذلك وفقا لتقييم الاتحاد الدولى للاتصالات و خدمات المعلوماتية الرقمية عن خدمات الإنترنت فى أفريقيا للعام 2022، وهو القطاع الذى تصل فيه استثمارات القارة إلى 115 مليار دولار أمريكي.
وأشاد التقرير بما حققته مصر من نجاحات و إنجازات في الأعوام القليلة الماضية، لتحسين شبكات الاتصالات و الخدمات الرقمية و زيادة نطاقات انتشارها في الريف و الحضر و التجمعات العمرانية الجديدة ،مضيفا أن مصر بها 75.66 مليون مستخدم للانترنت يشكلون 71.9 %من مجموع السكان وذلك فى العام 2022 .
و جاءت نيجيريا في الترتيب الثاني أفريقيا، بنسبة نفاذ لخدمات الأنترنت هي 51 % بالنسبة لمجموع سكانها المتجاوز 200 مليون نسمة، يتمتع منهم 109 ملايين نسمة بخدمات الإنترنت، وجاءت جنوب أفريقيا في الترتيب الثالث أفريقيا ( 41.9 مليون مستخدم ) يشكلون نسبة 68.1 فى المائة من مجموع السكان.
و جاءت المغرب في الترتيب الرابع ( 31.5 مليون مستخدم للانترنت ) و تلتها اثيوبيا ( 29.8 مليون مستخدم ) يشكلون ربع عدد سكانها تقريبا و تليها الجزائر ( 27.2 مليون مستخدم ) و تليها كينيا ( 23 مليون مستخدم ) .
وفى الترتيب الثامن جاءت غانا ( 16.9 مليون مستخدم ) يشكلون 53 % من مجموع سكانها ، ثم الكونغو الديمقراطية ( 16.5 مليون مستخدم ) يمثلون 17.6 فى المائة من مجموع السكان .
و فى الترتيب العاشر و الاخير .. جاءت تنزانيا التى يوجد بها 15.6 مليون مستخدم للانترنت يشكلون 25 % من مجموع سكانها .
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