وأشاد التقرير بما حققته مصر من نجاحات و إنجازات في الأعوام القليلة الماضية، لتحسين شبكات الاتصالات و الخدمات الرقمية و زيادة نطاقات انتشارها في الريف و الحضر و التجمعات العمرانية الجديدة ،مضيفا أن مصر بها 75.66 مليون مستخدم للانترنت يشكلون 71.9 %من مجموع السكان وذلك فى العام 2022 .



و جاءت نيجيريا في الترتيب الثاني أفريقيا، بنسبة نفاذ لخدمات الأنترنت هي 51 % بالنسبة لمجموع سكانها المتجاوز 200 مليون نسمة، يتمتع منهم 109 ملايين نسمة بخدمات الإنترنت، وجاءت جنوب أفريقيا في الترتيب الثالث أفريقيا ( 41.9 مليون مستخدم ) يشكلون نسبة 68.1 فى المائة من مجموع السكان.

و جاءت المغرب في الترتيب الرابع ( 31.5 مليون مستخدم للانترنت ) و تلتها اثيوبيا ( 29.8 مليون مستخدم ) يشكلون ربع عدد سكانها تقريبا و تليها الجزائر ( 27.2 مليون مستخدم ) و تليها كينيا ( 23 مليون مستخدم ) .



وفى الترتيب الثامن جاءت غانا ( 16.9 مليون مستخدم ) يشكلون 53 % من مجموع سكانها ، ثم الكونغو الديمقراطية ( 16.5 مليون مستخدم ) يمثلون 17.6 فى المائة من مجموع السكان .



و فى الترتيب العاشر و الاخير .. جاءت تنزانيا التى يوجد بها 15.6 مليون مستخدم للانترنت يشكلون 25 % من مجموع سكانها .