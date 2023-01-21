تعليم بورسعيد: انتظام امتحانات الإعدادية بمادتي الجبر والإحصاء والدين

بورسعيد - محمد عزام

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم السبت، عدداً من مقرات لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، يرافقها محمود بدوي، مدير عام التعليم العام، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية.

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام، أن 13879 طالبا وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية أدوا اليوم الامتحان في مادة الجبر والإحصاء بالفترة الأولى ومادة التربية الدينية بالفترة الثانية من خلال 67 لجنة أساسية على مستوى محافظة بورسعيد.

وتفقدت وكيل الوزارة لجنة مدرسة أشتوم الجميل حيث يؤدي 347 طالبا وطالبة الامتحانات من خلال 19 لجنة فرعية كما تفقدت سيادتها لجنة مدرسة القادسية الرسمية للغات، حيث يؤدي 196 طالبا وطالبة الامتحانات من خلال 11 لجنة فرعية.

وشددت الدكتورة هالة عبد السلام، خلال جولتها على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان سواء للملاحظين أو للطلاب، وذلك تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين صفوف الطلاب، مشيرة إلى أنه يسمح لرئيس اللجنة فقط بذلك لسهولة التواصل معه وقت الضرورة.

وفي سياق مصل أشارت وكيل الوزارة، إلى أن السؤال الخامس في امتحان مادة العلوم الذي تم عقده يوم الأربعاء الماضي الموافق 18 يناير الجاري جاء نصا من الكتاب المدرسي، وذلك بعد الاستفسار من الطلاب الذين أقروا بذلك.

ولفتت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أن اللغط المثار على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الصدد لا صحة له، مناشدة جميع أولياء الأمور تحري الدقة والمصداقية وإعلاء مصلحة الطلاب ومراعاة العامل النفسي لهم.



الدكتور هاله عبدالسلام في إحدى اللجان



امتحانات الجبر والإحصاء في بورسعيد



جانب من متابعة اللجان ببورسعيد



لجان الشهاده الإعدادية ببورسعيد