تستهدف 110 آلاف رأس.. انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدى بالقليوبية

أعلنت الدكتورة أمل العسيلي وكيل ا لطب البيطري بالقليوبية ، انطلاق فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي للأبقار وجدري الضأن، اليوم السبت، واللذان يسببان نفوق الثروة الحيوانية ووجود عقد نسيجية في جلد الحيوان، مما يقلل من قيمته وأسعار الأبقار والاغنام ويتسبب في خسائر اقتصادية فادحة للمربين رؤوس الماشية.

وأكدت الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، أن الحملة تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها ومواجهة كافة الأمراض التي تهدد الثروة الحيوانية، وفي إطار الخطة الاستراتيجية للدولة 2030 لعمل برامج تحصينية للحافظ على الثروة الحيوانية، وذلك تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مدير الطب البيطري بالقليوبية، أنه تم بدء العمل على مستوى الإدارات التابعة للمديرية بالمحافظة، مشيرة إلى أنه هناك ما يزيد عن 40 فرقة بيطرية بقري المحافظة، بالإضافة إلى العمل المركزي للتحصين ببعض الإدارات، مشيرة إلى أن المستهدف من الحملة تحصين 64 ألف رأس ماشية أبقار، و46 ألف رأس أغنام وماعز، والتي سيتم الانتهاء منهم خلال شهر من تاريخ بدء الحملة.

واستطردت، أن الحملة تستهدف الحفاظ على الحيوانات ومواجهة الخسائر الاقتصادية التي تتعلق بجلود الحيوانات ونفوقها، حيث تمثل جزء من الأمن القومي للبلاد.