‫"صحة الحيوان" ينظم قافلة بيطرية مجانية لعلاج المواشى بالقليوبية

كتبت أسماء نصار

نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية ببنها بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى بالقليوبية ومعهد تناسليات الهرم والنقابة الفرعية للأطباء البيطرين بالقليوبية قافلة بيطريه علاجية مجانية فى قرية طحا نوب مركز شبين القناطر ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

وقال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان أن القافلة قامت بفحص الحيوانات والدواجن والطفيليات الداخلية والخارجية كما تم عمل عمليات جراحية وتقديم النشاط الارشادى لأهمية التطعيم وكيفية حماية الحيوانات من الأمراض المشتركة والوبائية وكذلك تقديم العلاج المجانى.