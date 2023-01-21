بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق شرق العوينات توشكى

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أصيب 4 أشخاص، اليوم السبت، فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق شرق العوينات - توشكى، جنوب شرق محافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بطريق شرق العوينات - توشكى جنوب شرق محافظة أسوان، ووجه مدير المرفق الدكتور محمد الدخيلى، بالدفع بـ4 سيارات إسعاف لموقع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وهم: "عمرو محمود عبد الله 29 سنة، التشخيص كدمات بالظهر، ومحمود علي حامد 19سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومحمد صبحي رجب ٣٣ سنة،

التشخيص اشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومحمد ربيع أحمد ٣٠ سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولى للعلاج.

وفى سياق آخر، شهد الطريق الصحراوى الغربى أسوان القاهرة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مما تسبب فى إصابة 13 شخصا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من الكيلو 43 بنطاق مركز دراو محافظة أسوان، ووجه على الفور الدفع بسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.