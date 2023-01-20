إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق أسوان الصحراوى

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

شهد الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" اليوم، الجمعة، حادث انقلاب سيارة نقل مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوى الغربى " أسوان - القاهرة " بالقرب من كمين أسوان الغربى، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف للتعامل مع الحادث.

وتبين من الانتقال، أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وهم: "سيد عادل سيد 25 سنة، مصاب بآلام بالظهر، ومحمد فوزى أحمد 40 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، وبغدادى حسن أحمد 35 سنة، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود صلاح قناوى 34 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وشهدت أسوان، أمس الخميس، حادث بطريق أبوسمبل السياحية جنوب أسوان، بعد تصادم سيارتين نقل أسفر عن مصرع 3 أشخاص وأصيب 3 آخرين، تم نقل الجثث والمصابين وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهد طريق السد العالى شرق بمدينة أسوان، حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات حيال الحادث.

كما أصيب 11 شخصا، فى حادث تصادم سيارتين أعلى كوبرى النيل بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان، وتم التعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث.