انطلاق حملات التحصين ضد التهاب الجلد العقدى وجدرى الأغنام بأسوان.. صور

انطلقت، اليوم السبت، فعاليات حملات تحصين الأبقار ضد مرض إلتهاب الجلد العقدى، بجانب جدرى الأغنام داخل النجوع والقرى بمحافظة أسوان، من خلال إدارات الطب البيطرى لتحصين الثروة الحيوانية من رؤوس الماشية في المراكز والمدن.

أكد الدكتور أحمد صالح، مدير عام الطب البيطرى باسوان، أن الهدف من هذه الحملة التى ستجوب كافة نجوع وقرى ومراكز المحافظة هو توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لرؤوس الأبقار، لافتاً إلى أن مرض إلتهاب الجلد العقدى هو مرض فيروسى حاد شديد العدوى يصيب الأبقار ويكون مصحوباً بحمى حيث أن ظهوره يكون مفاجئاً لعقد جلدية مختلفة الحجم فى معظم أنحاء جلد الحيوان ، وأحياناً تظهر أورام أوديمية بمنطقة اللبب أسفل البطن ، وأخرى فى التجويف الأنفي مسببة ضيق تنفس ، وخفض إنتاجية اللبن كما قد تصيب الأرجل و الأوتار مسببه العرج.

وأضاف الدكتور أحمد صالح، أن هذا المرض ينتقل عن طريق الحشرات اللاسعة، وخاصة الناموس، كما تنتقل العدوى أيضاً عن طريق الأكل والشرب بمياه ملوثة بلعاب الحيوانات المصابة، مناشداً بضرورة قيام المربين والمزارعيين بالتوجه إلى أقرب وحدة بيطرية لتحصين الأبقار لديهم بجرعة واحدة سنوياً تجنباً لما تم توضيحه من الأعراض المدمرة لصحة الحيوان، وخاصة أنه فى بعض الحالات يؤدى للنفوق إذا لم يتم التدخل السريع بالعلاج اللازم.

يأتى ذلك استكمالاً لجهود وزارة الزراعة والمحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة والعمل المتواصل لتوعية المواطنين بأهمية التحصين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحفاظ عليها، وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.