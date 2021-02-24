حملة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أطلقت مديرية الطب البيطرى بشمال سيناء، حملة تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد أمراض الحمى القلاعية والوداى المتصدع.

وقال الدكتور حسن مصطفى البيك مدير عام الطب البيطرى، لـ"اليوم السابع"، إن الحملة متواصل حتى نهاية مارس القادم وتستهدف فى مناطق شمال سيناء بمراكز المحافظة تطعيم 58 ألف رأس من الماشية والأبقار.

وأشار إلى أنه جار أعمال التحصين فى مناطق العريش وبئر العبد والشيخ زويد ومراكز المحافظة الأخرى، للوصول للمستهدف ويقوم بالتنفيذ فريق عمل من الأطباء البيطريين بنطاق كل إدارة بعد توفير التحصينات اللازمة.

ولفت مدير عام مديرية الطب البيطرى، إلى أنه تم بتعاون مشترك بين جامعة العريش ممثلة بكلية الطب البيطرى ومديرية الطب البيطرى انطلاق قافلة علاج الماشية والأبقار فى 3 مناطق تم الوصول لأول منطقة منها وهى قرية السادات ببئر العبد، وينتظر خلال الأيام القادمة استكمال القافلة بالوصول لمناطق قرية السكاسكة شرق العريش وقرية السبيل غرب العريش، ومنطقة الحتانة بنطاق مدينة بئر العبد.

وأوضح أن القافلة ينفذها أساتذة الطب البيطرى بجامعة العريش وأشرفت على تسييرها قيادات جامعة العريش وكلية الطب البيطرى، وقامت بتوفير العلاج مجانا وإجراء العمليات، لافتا إلى أنها لاقت قبول وترحيب شديد بين الأهالى لما أدته من دور فى توفير أدوية وعلاجات لأعداد من الأغنام والماعز والأبقار وغيرها من الحيوانات