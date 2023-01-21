انتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بالبحيرة.. صور

البحيرة - فريق المحافظات

شهدت أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بالبحيرة، حالة من الانتظام، والاستقرار دون أى مشاكل حتى الآن، وشهدت لجان الامتحانات وعددها 644 لجنة استعدادات مكثفة لاستقبال 120972 طالبا وطالبة "انتظام ومنازل"، بالإضافة إلى 1630 طالبا وطالبة بالإعدادية المهنية داخل 18 لجنة امتحانية بالاضافة إلى 39 طالبا وطالبة من طلاب التربية الخاصة الشهاده الإعدادية للصم وضعاف السمع، داخل أربع لجان بإدارات (شبراخيت وايتاى البارود وكفر الدوار ودمنهور) و15 طالبا من المكفوفين داخل لجنة مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور.

من جانبها، تفقدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، عدد من لجان الامتحانات بمدينة دمنهور يرافقها يوسف الديب وكيل وزارة التعليم واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، على إنهاء كافة الاستعدادات باللجان بالشكل اللازم وتهيئتها لاستقبال الطلاب، وكذا الاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول ومقرات التصحيح وكل ما يتعلق بعملية سير الامتحانات.

كما أكدت على توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة للطلاب لاداء الإمتحان بشكل سليم وإتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

وقال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه تم التأكيد على الإلتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الإمتحانات، وعدم السماح نهائياً بدخول أو إستخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش.

مشددا على سرعة التواصل مع غرفة العمليات المنعقدة طوال فترة الامتحانات على مستوى المديرية والإدارات التعليمية الثمانية عشر بصفة مستمرة لمتابعة سير الإمتحان والإبلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة وكذا الإلتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وتنفيذ ما ورد من الوزارة من تعليمات وقرارات دورية.



نائب محافظ البحيرة تتفقد لجان الامتحانات (1)



نائب محافظ البحيرة تتفقد لجان الامتحانات (2)



نائب محافظ البحيرة تتفقد لجان الامتحانات (3)



نائب محافظ البحيرة تتفقد لجان الامتحانات (4)



نائب محافظ البحيرة تتفقد لجان الامتحانات (5)



نائب محافظ البحيرة تتفقد لجان الامتحانات (6)