اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 يناير 2023 03:22 م
أكرم القصاص
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أمين مجمع البحوث الإسلامية يبحث تفعيل منظومة الرقمنة

الثلاثاء، 17 يناير 2023 02:52 م
أمين مجمع البحوث الإسلامية يبحث تفعيل منظومة الرقمنة مجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على

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عقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف د. نظير عياد اجتماعًا بالأمناء المساعدين ومدراء عموم إدارات المجمع، وذلك لبحث استراتيجية العمل داخل إدارات المجمع في الفترة المقبلة، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بأهمية تكثيف الجهود، بما يحقق رسالة الأزهر ودوره على المستويين المحلي والعالمي.
 
وقال الأمين العام خلال اللقاء: إننا فى مرحلة مهمة نظرًا للظروف المحيطة؛ والتي تحتاج منَّا جميعًا إلى مزيد من الأداء وتحمّل الأعباء، تقتضي أن يكون الجميع على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وعلى استعداد تام ويقظة في مواجهة التحديات الراهنة، التي ينبغي التعامل معها بحزم وإصرار، لأن العبرة بالجهود الوطنية المخلصة التي تستشعر عظمة الانتماء لهذا الوطن الكبير الذي يحتاج إلى كل الجهود المبذولة والعمل الجادّ المبني على الفكر والتخطيط والالتحام بالواقع.
 
كما تناول اللقاء تفعيل منظومة الرقمنة لمختلف إدارات المجمع ووضع تصور شامل لتفعيل قواعد بيانات إدارت المجمع، من خلال أرشفة ورقمنة عمل الإدارات؛ مما يساعد في إنجاز الأعمال المطلوبة دون الرجوع إلى الملفات الورقية؛ حيث أكد الأمين العام على أهمية الانتهاء من هذه المنظومة في أقرب وقت ممكن، لضبط وتسهيل وتيسير العمل، بما يتواكب مع التطور المستمر التي تشهده مؤسسات الدولة المصرية في عصر القيادة الحالية.
 
كما تناول اللقاء عرض الاحتياجات الفعلية لكل إدارة من جانب الدعم الفني والتقني لسرعة الانتهاء من المنظومة الإلكترونية وتوفير المحتوى اللازم، كما طالب الأمين العام مديري العموم بتفعيل منظومة الأرشيف الإلكتروني بين الإدارات في تداول المكاتبات والمذكرات إلكترونيًا دون الحاجة إلى طباعتها وعرضها ورقيًا؛ لتوفير الوقت والجهد والمستلزمات الورقية وغيرها، بالإضافة إلى تحقيق رؤية الدولة في التنمية المستدامة.

مجمع البحوث الاسلامية

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