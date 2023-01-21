التعليم العالى تعلن خطة معهد إعداد القادة خلال إجازة نصف العام 2023

كتب محمد صبحى

ينظم معهد إعداد القادة عدة فعاليات وأنشطة خلال فترة إجازة نصف العام 2023؛ بهدف إعداد الكوادر والقيادات، وخلق جيل قادر على تحمل المسئولية واتخاذ القرارات الصحيحة لتحقيق التنمية المُستدامة، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

وتهدف هذه الفعاليات إلى نشر الوعي السياسي والثقافي والديني والاقتصادي والاجتماعي والفني والرياضي والعلمي، وتنمية روح المواطنة والولاء والانتماء للوطن، بالإضافة إلى الحفاظ على المُعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والابتعاد عن الأفكار الهدامة غير السوية ومحاربة الشائعات ونشر ثقافة التسامح والتعايش.

وأشار د. كريم همام مدير معهد إعداد القادة إلى أنه من المُقرر عقد أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية بالتعاون مع جامعة الجلالة خلال الفترة من 27 يناير الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل لطلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وذلك بمقر جامعة الجلالة؛ بهدف تشجيع الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية، وخلق جيل قادر على الاندماج والتواصل والحوار بعيدًا عن التعصب والتشدد، وذلك من خلال الدور التوعوي للمعهد في تصحيح المفاهيم المغلوطة ومُحاربة الأفكار غير السوية لدى الشباب.

وخلال هذا الفوج، يلتقي طلاب تلك الجامعات بمختلف أنواع الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية والعلمية؛ بهدف المشاركة في الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة وانخراطهم في الحياة الجامعية بشتى أشكالها، كما يتضمن هذا الفوج العديد من مجالات التسابق فى النشاط الرياضي (كرة قدم خماسية - تنس طاولة - للتنس الأرضي)، والنشاط الثقافي من خلال دورى المعلومات، والنشاط الإجتماعي من خلال (مسابقة الشطرنج - مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية)، النشاط الفني من خلال مسابقات الموسيقى ومسابقات الفنون التشكيلية، وأيضًا النشاط العلمي والتكنولوجي.

كما ينظم المعهد خلال إجازة نصف العام الدراسي أيضًا البرنامج التدريبي لإعداد القائد العربي بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية بمحافظة الأقصر، بمشاركة طلاب الجامعات العربية من 16 دولة عربية، بالإضافة إلى طلاب الجامعات المصرية بهدف إعداد القيادات العربية لكي يكونوا سفراء في جامعاتهم ومن ثم بلادهم، وذلك من خلال تنوع المحاضرات خلال البرنامج لتحقيق التنمية المُستدامة، كما يُسهم هذا البرنامج التدريبي لتعليم الطلاب المشاركين الالتزام والتمسك بالصواب والحفاظ على المُعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمُجتمعية والابتعاد عن الفكر المتطرف الهدام ومُحاربة الشائعات، ونشر السلام المُجتمعي داخل البلدان العربية، وتدعيم قيم المواطنة.

ويتضمن البرنامج التدريبي العديد من المحاضرات حول الشباب وأهمية التدريب، ودور طلاب الجامعات العربية في مواجهة الإرهاب والتطرف الدولي، وأخرى عن مصر ومكانتها، ورؤية مصر 2030، ومحاضرة بعنوان الأمن القومي المصري وارتباطه بالأمن القومي العربي، وعمل نموذج مُحاكاة اتحاد الجامعات العربية، بالإضافة إلى بعض الزيارات السياحية لأهم معالم مدينة الأقصر المُلقبة باسم مدينة الشمس.