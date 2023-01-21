افتتاح معرض "أهلا رمضان" بمنوف لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.. صور

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، أنه بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بشأن التوسع في إقامة المزيد من المنافذ والشوادر، لعرض كافة المنتجات الغذائية والأساسية واللحوم ، وبكميات كبيرة بأسعار مخفضة لإتاحتها أمام المواطنين بشكل لائق.

وأفتتح اليوم اللواء عبد الحكيم أمين قائد قطاع الإسكندرية للتبريدات والتوريدات بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، منفذ " أهلاً رمضان"، لبيع السلع الغذائية والأساسية واللحوم خلف مقر مجلس المدينة ، حيث يضم المنفذ العديد من المنتجات ومنها "الأرز ، مكرونة ، زيت ، عدس ، فول ، سمن ، فراخ مجمدة ، دقيق ، ألبان ، خضروات ، منظفات ، معلبات" وغيرها من المنتجات الضرورية الهامة بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، وتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق .

وفي ذات السياق وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية، أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أنه تم الإنتهاء من تجهيز إقامة منفذ جديد للسلع الغذائية "أمام مسجد السلام" بمدخل المدينة، وذلك بهدف المساهمة في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للأهالي .

وأشار محافظ المنوفية إلي أنه تم إقامة ما يقرب من 84 معرض وشادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، فضلاً عن سيارات متنقلة تجوب مدن وقرى المحافظة لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من السلع .

فيما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار تشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية لمتابعة مدى توافر السلع والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين ، حفاظاً علي حقوقهم وحمايتهم ضد أي تلاعب .