اعترافات متهمين بسرقة حقائب السيدات بالقاهرة: نفذنا 3 جرائم بأسلوب الخطف

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن العاطلين المتهمين بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة المواطنين، متخذان من دائرة قسم شرطة النزهة مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الآثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، أقروا بارتكاب 3 جرائم سابقة بأسلوب الخطف.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص، يفيد فيه بأنه فوجئ أثناء تواجده بدائرة القسم وبصحبته زوجته، تحمل جنسية إحدى الدول، بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية "غير معلومين لديهما" بخطف حقيبة يد زوجته الخاصة بها ، وبداخلها ( مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية "- جواز سفرها ) ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة وبالإشتراك مع (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية) أمكن ضبطه ، و عُثر بحوزته على (كمية من مسحوق الهيروين المخدر - مبلغ مالى ) وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول ، أيدها وإعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية ، وشراء المواد المخدرة المضبوطة بحوزته ، بقصد الإتجار .

وباستدعاء المجنى عليهما، تعرفا عليهما وإتهموهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.