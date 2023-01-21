اليوم السابع
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استبعاد 3 مسئولين عن امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية.. اعرف التفاصيل

السبت، 21 يناير 2023 03:31 م
استبعاد 3 مسئولين عن امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية.. اعرف التفاصيل ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية
الدقهلية - محمد الحبشى

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قرر ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، استبعاد 3 من المسؤولين عن امتحانات الشهادة الإعدادية خلال اليوم الأول، وإحالتهم للتحقيق بالشؤون القانونية، بسبب السماح للطلاب بالغش داخل اللجان.

وقرر "شعبان" استبعاد رئيسي لجنتين تابعتين لإدارتي غرب المنصورة ونبروه التعليمية، ومراقب أول بإدارة الجمالية، وإحالتهم للشؤون القانونية، وذلك بسبب عدم تنفيذ التعليمات الوزارية وعدم الانضباط داخل اللجان والسماح للطلاب بالغش.
 
وانطلقت اليوم السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، ويبلغ عدد الطلاب 125 ألفًا و247 طالبًا وطالبة، تم توزيعهم على 595 لجنة على مستوى المحافظة.
 
ويبلغ عدد طلاب الإعدادي العام 123 ألفًا و705 طلاب داخل 580 لجنة، والإعدادي المهني 1542 طالبًا وطالبة داخل 15 لجنة، بالإضافة إلى لجان مخصصة لضعاف السمع وتضم 39 طالبًا وطالبة في 7 لجان، ولجنة مخصصة للطلاب من ذوي البصيرة وتضم 7 طلاب.
 
ووجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق الكامل مع الإدارات التعليمية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية داخل اللجان، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وتوفير كل سبل الراحة للطلاب.
 
 
 
 
 
 

 


لجان الامتحانات

مراقبة اللجان

منع الغش

روساء اللجان

الشهادة الإعدادية

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية



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