إحالة معلمة ببنى سويف للتحقيق لتصويرها امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية

بنى سويف هانى فتحى

أعلن محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أنه تم اكتشاف تصوير إحدى المعلمات ( ن . أ ) تقوم بأعمال الملاحظة بلجنة مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية وإرساله عبر تقنية الواتساب إلى بعض أولياء الأمور، وقد تم ضبط التليفون المحمول وبه المحادثات والمراسلات مع أولياء الأمور، وتم التحفظ عليه.

وأضاف: على الفور تم إلغاء انتدابها وإحالتها للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، مشددا على عدم التهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية بكل حزم بشأن حالات الغش، خاصة مثل تلك الأعمال غير المقبولة التي تضر بمصلحة طلابنا، والمنظومة التعليمية.

وأوضح وكيل التعليم أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار الساعة والتواصل المستمر مع غرف عمليات الإدارات التعليمية ومتابعة سير أعمال الامتحانات أول بأول ولحظة بلحظة منذ الصباح الباكر والتواصل المستمر مع مديري الإدارات التعليمية لتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجان وتقديم الدعم الفني وإيجاد الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة تواجه الطلاب والاطمئنان على وصول اوراق الأسئلة في الموعد المحدد إلى جانب تأمين أوراق الإجابة حتى وصولها إلى لجنة النظام والمراقبة.

ولفت "عبد التواب" إلى توجيهاته بالالتزام بكافة التعليمات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية من إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وغلق الأبواب وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل المدارس والتأكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدءاللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان ، بجانب حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين، والتشديد على تطبيق القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأن حالات الشغب والغش لتحقيق الانضباط أثناء أداء الطلاب الامتحان.