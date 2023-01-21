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إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسوان الصحراوى

السبت، 21 يناير 2023 07:24 ص
إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسوان الصحراوى إسعاف - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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شهد الطريق الصحراوى الغربى أسوان القاهرة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مما تسبب فى إصابة 13 شخصا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من الكيلو 43 بنطاق مركز دراو محافظة أسوان، ووجه على الفور بالدفع بسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا، تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

 


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