إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بمنطقة الخزان بمركز نجع حمادى

وأسفر الحادث عن إصابة بلال معوض عبد الحليم، 18 عامًا، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، مصطفى سمير توفيق، 18 عاماً، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، حسين محمود عبد الوهاب، 28 عاماً، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ناصر يوسف عبد النعيم، 19 عاماً، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، مصطفى سعيد جابر، 25 عاماً، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، محمود رجب ابو الحمد، 17 عاماً، كسر بالساق اليمني، سندس محمود عبد الوهاب، عامان، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، شاذلية بشير بطران، 55 عاماً، جروح بالساق اليمني، أحمد شاذلى حسين، 17 عاماً، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وأصيب محمد رجب أبو الحمد، 19 عامًا، اشتباه خلع بالكتف الأيمن، هند سعيد جاد المولى 27 عاما، خلع بالكتف الأيمن، مؤمن محمود عبد المجيد، 18 عاماً، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، محمود ياسر فريج 17 عاماً، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، جمال عيد محمد، 19 عاماً، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، على محمد علي، 19 عاماً، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، خالد ناصر سيد، 19 عاماً، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، هاشم عبد الراضي عباس 19 عاما، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، علي عدلى محمد، 17 عامًا، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.