اليوم السابع
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السبت، 21 يناير 2023 06:17 م
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إصابة شخص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بعزبة فرحات بالفيوم

السبت، 21 يناير 2023 04:43 م
إصابة شخص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بعزبة فرحات بالفيوم مشاجره - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي

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أصيب مواطن في مشاجرة، نشبت بسبب خلافات الجيرة، بعزبة فرحات بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصاب إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

كانت عزبة فرحات بمحافظة الفيوم، شهدت نشوب مشاجرة، بسبب خلافات الجيرة، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، لمكان المشاجرة، وتم نقل المصاب إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

وكانت قرية معجون بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، شهدت نشوب حريق بسيارة نصف نقل، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلي مكان الحادث، وتم السيطرة علي الحريق، وتبين عدم وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

وكانت قرية جردو بمحافظة الفيوم، شهدت مصرع مواطن داخل منزله، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الواقعة، وتبين أن المواطن يدعي محمد م ع 26 سنة، وأنه توفي متأثرا بإصابته بحالة اختناق بسبب سخان المياه، وتم نقل الجثة إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.


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