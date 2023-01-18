تجديد حبس طالب أشعل النار فى مسكن جارته بالقاهرة 15 يومًا

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس طالب 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإضرام النيران في مسكن ربة منزل في السيدة زينب، لوجود خلافات جيرة بينهما منذ فترة، فقرر على أثرها المتهم الانتقام منها بإشعال النار في مسكنها.

كانت النيابة، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة البلطجة وترويع المواطنين.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (طالب - مقيم بذات الناحية) لقيامه بإضرام النيران بشباك الشقة سكنها بسبب خلافات حول الجيرة، وبالانتقال والفحص تبين وجود آثار حريق بشباك الشقة محل سكن المبلغة، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الأهالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه نظراً لوجود خلافات بينهما حول الجيرة وقيام نجل المبلغة بالتعدى على والدته بالسب والشتم، مما أثار حفيظته فاختمرت فى ذهنه فكرة إضرام النيران بالشقة سكنهما إنتقاماً منهما وفى سبيل ذلك قام بإحضار كمية من سائل البنزين وقام بسكبه على شباك الشقة محل البلاغ وإضرام النيران به باستخدام قداحة ولاذ بالفرار.

تم بإرشاده بمسكنه ضبط زجاجة بلاستيكية تحوى آثار سائل البنزين والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.